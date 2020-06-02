Пьяного украинского военного задержали на границе с Крымом

Пьяный, без документов, да еще и, возможно, с наркотиком – в таком виде неизвестный мужчина пытался пересечь российско-украинскую границу на севере Крыма.

Его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Личность нарушителя удалось установить: это украинский военнослужащий. Во время досмотра у него было обнаружено вещество зеленого цвета, возможно, наркотик.

На мужчину возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы России, по этой статье ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, или принудительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Источник: Вести.Севастополь