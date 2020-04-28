Пьяный симферополец разбил окна в доме матери и подрался с братом

Соседи пожаловались в полицию на 34-летнго местного жителя, который находясь в состоянии опьянения, терроризировал родных.

Оперативники задержали подозреваемого, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Недалеко от дома он нанёс телесные повреждения проходившему мимо мужчине. После чего устроил конфликт с братом, переросший в драку. В ссору вмешалась мать, которая выставила сына из дома. В отместку, он камнями разбил все окна в доме и скрылся, сообщает пресс-служба УМВД по РК.

Протрезвев, мужчина раскаялся и написал явку с повинной. Согласно действующему законодательств ему может грозить до трёх лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь