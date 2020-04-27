Пятеро севастопольцев могут провести 14 дней в обсерваторе Екатеринбурга

Жители Севастополя накануне вернулись в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов.
Граждане, вернувшиеся на родину рейсом «Дубай – Уфа – Екатеринбург», на две недели останутся в обсерваторе Екатеринбурга. Такой договорённости достигли накануне севастопольские власти. Однако у врио губернатора Михаила Развожаева возникли вопросы по дальнейшему возвращению граждан в город.
«Я бы рекомендовал сразу забрать их из Екатеринбурга, пусть они уже в Севастополе побудут и спокойно вернутся к своей жизни обычной. Иначе они на месяц просто выпадут: там 15 дней просидят, потом здесь 15 дней», – отметил глава города.
Источник: Вести.Севастополь