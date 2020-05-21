Пляж и набережную Учкуевки благоустроят

Принят проект планировки территории площадью 21,3 гектара в районе Учкуевки.

В результате проведённого архитектурного конкурса, победителем был признан проект ООО «Центр развития пляжа Учкуевка». Это предприниматели, которые сейчас ведут хозяйственную деятельность на этой территории.

Проект предусматривает демонтаж с пешеходной зоны объектов капитального строительства, кроме спасательной станции. Дополнительно будут созданы теневые навесы, смотровые площадки и фотозоны.

Деревья, фонтан и малые архитектурные формы сохранят. Спуски на пляж сделают удобнее, добавят лестницы и пандусы.

Источник: Вести.Севастополь