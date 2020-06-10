Пляжи Крыма подготовят к 1 июля

10 июня 2020     15
Пляжи Крыма подготовят к 1 июля

Пляжи Крыма должны быть готовы к приёму отдыхающих с 1 июля. К этой дате операторам пляжей нужно завершить подготовку и получить документы на работу.

«Прежде всего будет заполняться Южный берег, также обязательно должна быть готова Евпатория. Некоторые другие регионы, возможно, будут заполняться несколько дольше», – считает министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Тем пляжам, которые уже готовы для отдыха и получили документы, разрешено принимать отдыхающих и раньше.

В качестве дополнительной меры поддержки туротрасли Совет министров Крыма продлил действие паспортов пляжей, выданных пользователям в прошлом году.

С 15 июня в республике полностью снимается режим самоизоляции, отменяется режим обязательной обсервации для приезжих и разрешается возобновление работы санаториям и местам размещения туристов. Но в министерстве делают акцент: 15 июня – это дата, с которой открытие разрешено, а не обязательно для всех.

«Дату запуска руководитель определяет для себя сам – будет это 15 июня, 16 или 17. Ему важно выдержать все требования, потому как если кто-то заболеет из персонала или гостей, то это будет серьезная ситуация, – отметил министр. – Требования выполнимы. Если ранее они были очень жесткими, практически неосуществимыми, то сейчас они скорректированы, и общаясь с руководителями средств размещения, мы понимаем, что хоть это и сложно, хоть это и влечёт дополнительные затраты, но это выполнимо, поскольку здоровье важнее».

Жителей других регионов ждут на отдых с 1 июля. Глава Минкурортов считает, что у Крыма есть серьезный потенциал, чтобы стать лидирующим направлением внутреннего туризма этим летом. Более того, сезон может растянуться до зимы. И работников туристической сферы просят не поднимать цены в попытке наверстать упущенную из-за пандемии выгоду.

«Платежеспособность туристов сейчас снизилась, возможности у людей изменились. Я думаю, что серьезного подорожания отдыха не произойдёт. Безусловно, если какой-то ажиотажный спрос в августе будет, то повышение цены не исключено, но сейчас сказать это сложно», – отметил министр.

Источник: Вести.Севастополь

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