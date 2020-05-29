Пляжи Севастополя готовят к началу купального сезона

34 севастопольских пляжа готовят к началу сезона. На четырёх зонах отдыха в этом году сменилась фирма-оператор. Прежние управляющие не справились с обязанностями: вместо благоустройства территорий они зарабатывали деньги на торговле и общепите. Как новые подрядчики теперь “зарабатывают” доверие властей?
Экскаватор очищает береговую линию Солдатского пляжа от водорослей, на место мусора укладывает новый слой гальки. До этого строители уже привезли сюда два самосвала чистого песка и почти закончили штукатурить парапет.
«Ремонтно-восстановительные работы практически завершены, также мы строим новую спортивную площадку на 100 квадратных метров, – рассказал Антон Вавилов, представитель оператора пляжа Солдатский. – У нас много спортсменов, поэтому принято решение построить ещё одну площадку».
С первого для лета на “Солдатском” будет круглосуточно дежурить охрана и матросы-спасатели. В этот же день после реконструкции планируют открыть и самый центральный пляж города.
Четыре тысячи квадратных метров пляжа Хрустальный покрыты тротуарной плиткой. Вероятно, такой камень в непогоду сильная волна сможет выбить с места и унести в море. Следить за этим поручили операторам пляжа.
Архитектурное обновление на этом не закончилось: разбитые балясины заменили новыми, рабочие монтируют раздевалки и туалеты.
«Есть работы, которые сейчас в процессе: детская площадка, большая песочница с игровыми элементами. Также будет воркаут – площадка для любителей спорта», – сообщил Сергей Калюжный, руководитель фирмы-оператора пляжа Хрустальный.
Представители подрядчика также обещают установить арт-объекты, настроить бесплатный беспроводной интернет на всей территории Хрустального. Откуда у будущих операторов пляжа появилась такая тяга к благоустройству, объяснил глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Прежние управляющие рекреационной зоной не справились с обязательствами, поэтому городские власти разорвали четыре контракта на обслуживание.
«Основная задача новых операторов – вложение в инфраструктуру, развитие, как мы видим на “Солдатском”, на “Хрустальном”. Сначала оператор выполняет работы, благоустраивает. А потом уже развивается инфраструктура, – говорит Евгений Горлов. – Никаких облезлых стен, балясин и заборов, которые вредят жизни и здоровью населения. Это требование первоочередное!»
Ориентировочно первые отдыхающие смогут посетить пляжи в середине июня. Но из-за режима повышенной готовности дату начала купального сезона власти могут перенести на более поздний срок.
Ростислав Колмагоров, Виталий Козловский
Источник: Вести.Севастополь