Пляжи Севастополя готовят к началу купального сезона

34 севастопольских пляжа готовят к началу сезона. На четырёх зонах отдыха в этом году сменилась фирма-оператор. Прежние управляющие не справились с обязанностями: вместо благоустройства территорий они зарабатывали деньги на торговле и общепите. Как новые подрядчики теперь “зарабатывают” доверие властей?

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Экскаватор очищает береговую линию Солдатского пляжа от водорослей, на место мусора укладывает новый слой гальки. До этого строители уже привезли сюда два самосвала чистого песка и почти закончили штукатурить парапет.

«Ремонтно-восстановительные работы практически завершены, также мы строим новую спортивную площадку на 100 квадратных метров, – рассказал Антон Вавилов, представитель оператора пляжа Солдатский. – У нас много спортсменов, поэтому принято решение построить ещё одну площадку».

С первого для лета на “Солдатском” будет круглосуточно дежурить охрана и матросы-спасатели. В этот же день после реконструкции планируют открыть и самый центральный пляж города.

Четыре тысячи квадратных метров пляжа Хрустальный покрыты тротуарной плиткой. Вероятно, такой камень в непогоду сильная волна сможет выбить с места и унести в море. Следить за этим поручили операторам пляжа.

Архитектурное обновление на этом не закончилось: разбитые балясины заменили новыми, рабочие монтируют раздевалки и туалеты.

«Есть работы, которые сейчас в процессе: детская площадка, большая песочница с игровыми элементами. Также будет воркаут – площадка для любителей спорта», – сообщил Сергей Калюжный, руководитель фирмы-оператора пляжа Хрустальный.

Представители подрядчика также обещают установить арт-объекты, настроить бесплатный беспроводной интернет на всей территории Хрустального. Откуда у будущих операторов пляжа появилась такая тяга к благоустройству, объяснил глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Прежние управляющие рекреационной зоной не справились с обязательствами, поэтому городские власти разорвали четыре контракта на обслуживание.

«Основная задача новых операторов – вложение в инфраструктуру, развитие, как мы видим на “Солдатском”, на “Хрустальном”. Сначала оператор выполняет работы, благоустраивает. А потом уже развивается инфраструктура, – говорит Евгений Горлов. – Никаких облезлых стен, балясин и заборов, которые вредят жизни и здоровью населения. Это требование первоочередное!»

Ориентировочно первые отдыхающие смогут посетить пляжи в середине июня. Но из-за режима повышенной готовности дату начала купального сезона власти могут перенести на более поздний срок.

Ростислав Колмагоров, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь