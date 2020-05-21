Пляжи в Любимовке благоустроят за счет Москвы

Об этом рассказали на выездном заседании комитета Законодательного собрания по городскому хозяйству. Масштабный проект реализуют в рамках второго этапа соглашения с властями столицы.

Проектирование и общественные обсуждения запланированы на этот год, на 2022 — намечено завершение благоустройства. Возможно, в его рамках парковку, которую оборудовали прошлым летом, перенесут ближе к дороге. Пока же решено подъездную дорогу и стоянку засыпать щебнем или выровнять другим временным способом.

«Мы увидели то, что, на самом деле, подъездные пути не готовы, также здесь пешеходная дорога не готова с определенными ямами, — говорит депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Камзолов, — нас уверили в том, что до 15 июня все это будет закончено и будет здесь произведено благоустройство».

Прежний оператор не справился с обязательствами и контракт с ним расторгли. К предстоящему сезону пляж подготовит другая организация. Договор заключен на 10 лет. За это время оператор готов потратить на содержание и благоустройство пляжа более шести миллионов рублей. Сейчас в Любимовке уже взяты пробы воды и песка, рассказали в департаменте городского хозяйства.

«Согласно договора о благоустройстве оператора пляжа не предусмотрено капитальных вложений. То есть здесь предусмотрены, в основном, мероприятия по текущему содержанию, подготовке пляжа к купальному сезону и эксплуатация общего характера. В дальнейшем уже мы будем смотреть практику реализации мероприятий со стороны оператора и реализацию проекта по соглашению с правительством Москвы», — рассказал начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Севастополя Николай Аралин.

Источник: Вести.Севастополь