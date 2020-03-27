По Крыму расползлись фейки о дезинфекторах-мошенниках

По Крыму в соцсетях и мессенджерах распространяются не соответствующие действительности новости о появлении бригад дезинфекции, под видом которых работают мошенники.

Якобы они приходят к пенсионерам, но вместо антисептика распыляют усыпляющий газ и обчищают квартиры и дома.

В МВД о таких случаях пока не сообщается. В любом случае пенсионеры должны знать, что ни больницы, ни санитарные врачи, ни отделы соцзащиты к пенсионерам никакие бригады не направляют. И пускать в дом в эти дни не нужно даже родственников, желающих прийти в гости, а не то, что неизвестных людей.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская рассказала о том, что в ведомство уже обращаются владельцы магазинов. К ним приходят представители частных предприятий, выполняющих дезинфекцию, и насильно пытаются провести санобработку. А если директора магазинов отказываются. то грозят им Роспотребнадзором.

Пеньковская объяснила, что магазины сейчас обязаны проводить постоянную дезобработку торговых залов, но предприниматели вправе сами выбрать компанию, которая будет ее делать или доверить эту процедуру штату своих уборщиков. Но описанная ситуация обеспокоила главу Крыма Сергея Аксенова.

“Придут какие-нибудь “Рога и копыта”. Кто знает, что там у них в рюкзаке, может это рюкзак с водой, пошел побрызгал, деньги взял, ушел. Жулики сейчас будут появляться”, – считает Сергей Аксенов. Поэтому власти просят предпринимателей доверять санобработку только тем предприятиям, которым они доверяют, с которыми, возможно, работали раньше.

Также правительство обращается к жителям полуострова: не верить всем подряд сообщениям, которые распространяются в родительских чатах, мессенджерах и соцсетях, а читать только новости официальных СМИ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь