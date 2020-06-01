По-летнему тепло в Севастополе станет в выходные

В ближайшие три дня в Севастополе сохранится довольно прохладная для лета погода, днем не выше +17, ночью +12, и возможны грозы.

И лишь к выходным ветер сменит направление с северо-западного на южное и принесет в город теплые массы воздуха. В субботу днем уже до +25, в воскресенье – до +27, ночью существенно потеплеет и будет +19. Если в среду еще возможен небольшой дождь, то с четверга осадков уже не ожидается, сообщает портал Gismeteo.

В понедельник 8 июня ветер снова поменяется, и столбик термометра опустится до +22. Средняя температура в первой половине июня в Севастополе составит +21 градус.

Источник: Вести.Севастополь