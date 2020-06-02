По подозрению в убийстве девочки в Крыму задержан друг ее отца

2 июня 2020     17
По подозрению в убийстве девочки в Крыму задержан друг ее отца

Следователи задержали 39-летнего жителя крымского поселка Ленино. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летней девочки и ее убийстве. Следователи готовятся предъявить ему обвинение.

Тело пропавшей девочки водолазы обнаружили накануне на дне Северо-Крымского канала, куда она отправилась на рыбалку вместе с отцом и его друзьями.

Днем 31 мая отец девочки, находясь на берегу водоема в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. По дороге мужчина начал приставать к девочке, совершил в отношении нее преступление сексуального характера, а затем столкнул ребенка в воду.

Данные обстоятельства подтверждены медицинской экспертизой, а также иными доказательствами, полученными в результате комплекса следственно-оперативных мероприятий, в том числе – с использованием криминалистической техники и экспертных возможностей Главного следственного управления, сообщила пресс-служба ведомства.

Подозреваемый признал свою вину. Также задержан и отец девочки за то, что оставил ребенка в опасности. Тело девочки было обнаружено совсем недалеко от того места, где мужчины распивали алкоголь.

Ход расследования уголовного дела взял под свой контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Источник: Вести.Севастополь

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