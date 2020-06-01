По просьбе властей Крыма Роспотребнадзор смягчил одно требование к владельцам гостиниц

Обязательное тестирование на коронавирус приезжих будет производиться один раз – при заезде в объект размещения. Это единственная уступка, на которую пошел Роспотребнадзор страны по просьбе властей Крыма.

Глава Крыма сегодня в своих соцсетях написал, что правительство республики обратилось в Правительство России с просьбой исключить несколько требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии. Возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения.

Сегодня в Крыму должно было состояться видеосовещание с представителями курортной сферы, но его решено было перенести, потому что во многих вопросах ясность пока не наступила.

Так, например, министерство курортов и министерство экономического развития республики обсуждают с собственниками санаториев и гостиниц, как организовать перевозки отдыхающих к объектам размещения. Это тоже одно из требований санитарных врачей.

Еще один момент: чтобы гостинице разрешили возобновить работу, ее директор должен будет подписать протокол, регламентирующий действия, если в отеле появится больной коронавирусом. В документе будут прописаны зоны ответственности власти и руководителей средств размещения. Этот порядок будет разработан в ближайшее время и опубликован на сайте Минкурортов.

«Также в ближайшее время мы ждем решения федеральных властей по возможности возобновления межсубъектового туризма из тех регионов РФ, где сложилась наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация», – написал Сергей Аксенов.

Источник: Вести.Севастополь