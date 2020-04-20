Победителей кинофестиваля студотрядов определят в онлайн-режиме

В режиме онлайн в Севастополе подведут итоги кинофестиваля студенческих отрядов «Камера! Мотор!». Лучшие работы участников покажут в социальных сетях.

Конкурс короткометражных фильмов стартовал еще до карантина. Организаторы получили 40 заявок на участие.

Готовиться к фестивалю студенты начали заранее. Для них проводили различные мастер-классы по видео, актерскому мастерству от актеров драматического театра имени Лавренева. Там участникам рассказали о тонкостях работы при создании ролика: от начала формирования сценария и распределения ролей, до итогового монтажа и презентации кино. Затем студенты должны были самостоятельно снять короткометражный фильм, социальный ролик или музыкальный клип на любую тему. Представить лучшие работы планировали в одном из кинотеатров города. Теперь увидеть фильмы студентов можно будет, не выходя из дома.

Источник: Вести.Севастополь