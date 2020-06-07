Побит ли рекорд севастопольской школьницы с самыми длинными волосами в России

7 июня 2020     9
Побит ли рекорд севастопольской школьницы с самыми длинными волосами в России

Получила свой первый миллион в девять лет. Наш сюжет о школьнице, которая попала в Книгу рекордов России благодаря длинным волосам, набрал больше миллиона просмотров. Как к такому признанию относится Ульяна Колоусова, которую называют севастопольской Рапунцель? И насколько сложно ухаживать за косой до пола? Ростиславу Колмагорову удалось найти в городе девушек, которые тоже знают секрет волос на миллион.

К прогулке на самокате третьеклассница Карина готовилась больше часа – столько времени занимает расчёсывание, укладка её длинных волос. Весь эффект сразу же пропадает от встречного ветра, но тем приятнее снова и снова наводить красоту.

«Я их очень люблю, люблю ходить с ними распущенными, потому что когда ветер – тогда красиво. Также люблю ходить с хвостиком, а с косичкой не очень, – говорит Карина Угурян. – Ну и, наверное, хотела бы ещё в фиолетовый покрасить))

В беседе с нами Карина не признаётся, кем хочет стать в будущем. Пока, говорит, не думала, но легко набрасывает варианты: художником или фотографом. Она внимательная: сразу замечает что-то интересное вокруг.

Анастасия Савченко – начинающая модель. Девушке всегда предлагали участвовать в фотосессиях, но прежде она отказывалась. Скромная: Инстаграму предпочтет профиль на стихи-ру. Пишет любовную, философскую лирику, лишнее внимание к себе не одобряет.

«Я до сих пор не привыкла, серьёзно, за 25 лет. Меня и за руки останавливали, “девушка, можно с вами познакомиться?”. Пытались даже пару раз украсть! Было и такое… Когда большое количество внимания, и ты пытаешься как-то волосы спрятать, чтобы на тебя не обращали внимание, – рассказала Анастасия Савченко. У меня есть лайфхак такой: я всегда волосы в карман прячу».

На укладку Анастасия тратит по два часа, но её волосы под собственным весом быстро распрямляются. Тяжести причёски не замечает, ведь ходит с таким объёмом всю жизнь. Правда, иногда возникают бытовые неудобства.

«Катались на мотоцикле. Я себе сделала “гульку”, а так как шлем надеваешь, а “гулька” мешает, пришлось волосы распускать и под шлем засовывать. Мы гоняли на большой скорости и у меня волосы выпали и запутались, – говорит Анастасия, – и потом час я их расчёсывала. Поэтому совет – если будете ехать на мотоцикле, делайте всегда косу, лучше тугую».

Есть сотни рецептов и советов, как ухаживать за причёской такой длины. Специальные средства, маски, подпитывание витаминами группы “В”, органическими маслами. Но качество волос во-многом зависит от генетики, считает парикмахер-стилист Зариана Аксёненко. И она точно знает, как долго продлится эта красота.

«Можно и в 50 лет иметь красивые волосы, и в 60 лет. Но сейчас очень много у молодёжи выявляется много седины – генетика ослабляется. Волосы утончаются, начинают быть ломкими, поэтому требуют ещё больше ухода ещё тогда, когда они были в своём цвете», – пояснила Зариана Аксёненко, парикмахер-стилист.

Почти год назад мы побывали в гостях у Ульяны Колоусовой. Она официально зарегистрирована в книге рекордов России как обладательница самых длинных волос среди сверстниц. Сюжет о ней на нашем канале стал одним из самых популярных и набрал больше миллиона просмотров. Вместе со славой пришли поклонники и недоброжелатели – своё мнение они до сих пор стремятся написать под видеозаписью.

«Я даже не читала комментарии. Мне сестра старшая сказала, что тебе писали плохое и писали хорошее. Но я сказала: “самое главное, какое у меня мнение”. Я хотела бы сказать большое спасибо всем, кому понравился этот сюжет», – заявила Ульяна Колоусова, рекордсмен Книги рекордов России.

Ульяна чуть изменила причёску – срезала 10 сантиметров волос, но по-прежнему удерживает рекорд России.

Самая известная обладательница длинных волос в мировой литературе – Рапунцель. В оригинале немецкая народная сказка трагична – молодую девушку удочеряет колдунья и заточает в башне. По длинной белокурой косе в донжон проникает принц, молодые хотят семейного счастья. Но ведьма-мачеха ослепляет жениха, прогоняет падчерицу, а её косы срезает. Потом, конечно, слёзы Рапунцель возвращают молодому человеку зрение и все счастливы. Литературоведы считают, что контекст этой сказки – история родительской гиперопеки и ревности. Но более поверхностный смысл в том, что только лишившись волос Рапунцель обрела счастье. Потому что длинная коса – это красиво, но не только она делает любую девушку достойной принца.

Ростислав Колмагоров, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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