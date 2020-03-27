Почта Крыма переходит на сокращенный режим, а ПФР принимает по записи

В Севастополе для недопущения распространения коронавирусной инфекции изменен режим работы отделений пенсионного фонда и почтовой связи.

Прием граждан в отделениях пенсионного фонда в Севастополе с 30 марта будет осуществляться только по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефонам:

Отделение ПФР находящееся на улице Урицкого №2 – 63-21-77; по улице Пожарова №5 – 55-07-75; Отделение ПФР на перекрестке улиц Киевская и Льва Толстого №11/35 – 55-32-24; на улице Николая Музыки №60А – 22-13-60. Также записаться на прием можно в Личном кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru.

Отделения почтовой связи с 30 марта по 5 апреля работают по сокращенному режиму. Он указан в объявлении, расположенном при входе в ОПС.

ФГУП «Почта Крыма» обращает внимание севастопольцев на то, что во время действия режима повышенной готовности выплата пенсий, пособий и доставка периодики будет осуществляться почтальонами на дом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь