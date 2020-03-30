Почтовые отделения Севастополя переходят на новый график работы

30 марта 2020     15
Почтовые отделения Севастополя переходят на новый график работы

Севастопольская почта переходит на новый режим работы. Районные отделения сократили рабочий день – он заканчивается в 15 часов.

Немного иной режим у севастопольского Главпочтамта. Там будут начинать день на полчаса раньше – в 8 утра, а также откажутся от перерыва на обед. Приём клиентов теперь заканчивают в 16 часов. Воскресенье во всех отделениях объявлено выходным днём. Работать по сокращённому режиму будут до 5 апреля.
Доставка периодики, пенсий и пособий на это время ляжет на плечи почтальонов. В городских почтовых отделениях соблюдают режим повышенной осторожности. Работники обеспечены гигиеническими масками, а посетителей просят не находиться в клиентских задах группами больше десяти человек. 
Почта Крыма также приостановила приём отправлений в государства, которые временно отказались и от входящей, и от исходящей международной корреспонденции.
Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Сроки переписи россиян в труднодоступных районах перенесут
Сроки переписи россиян в труднодоступных районах перенесут

15:45 Всероссийская перепись населения в труднодоступных районах будет перенесена с 1 апреля на вторую половину 2020 года из-за ситуации с …


Валютная планка: курс доллара впервые за неделю превысил 80 рублей
Валютная планка: курс доллара впервые за неделю превысил 80 рублей

В понедельник, 30 марта, курс доллара на Московской бирже впервые за неделю превысил 80 рублей. Давление на российскую валюту оказали …


В Крыму появился автомобиль с боксом для перевозки зараженных
В Крыму появился автомобиль с боксом для перевозки зараженных

В Крым прибыл первый спецавтомобиль с боксом для перевозки заражённых COVID-19. На заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой …


Почтовые отделения Севастополя переходят на новый график работы
Почтовые отделения Севастополя переходят на новый график работы

Севастопольская почта переходит на новый режим работы. Районные отделения сократили рабочий день – он заканчивается в 15 часов. Немного иной …


На период простоя отели Крыма получат господдержку
На период простоя отели Крыма получат господдержку

С  28 марта  по 1 июня приостановлено бронирование мест и размещение отдыхающих  в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях, гостиницах, мини-отелях, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты