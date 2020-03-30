Почтовые отделения Севастополя переходят на новый график работы

Севастопольская почта переходит на новый режим работы. Районные отделения сократили рабочий день – он заканчивается в 15 часов.

Немного иной режим у севастопольского Главпочтамта. Там будут начинать день на полчаса раньше – в 8 утра, а также откажутся от перерыва на обед. Приём клиентов теперь заканчивают в 16 часов. Воскресенье во всех отделениях объявлено выходным днём. Работать по сокращённому режиму будут до 5 апреля.

Доставка периодики, пенсий и пособий на это время ляжет на плечи почтальонов. В городских почтовых отделениях соблюдают режим повышенной осторожности. Работники обеспечены гигиеническими масками, а посетителей просят не находиться в клиентских задах группами больше десяти человек.

Почта Крыма также приостановила приём отправлений в государства, которые временно отказались и от входящей, и от исходящей международной корреспонденции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь