Под меднаблюдение за сутки в Крыму поступили еще 253 человека

За минувшие сутки медики Крыма взяли под наблюдение еще 253 человек. Таким образом сейчас изолированы от общества дома или в обсерваторах 2873 человека, сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Если люди, которым предписано провести 14 дней дома на карантине, нарушают режим самоизоляции, сотрудники МВД передают информацию в Роспотребнадзор. Там в свою очередь звонят в скорую помощь, и к человеку выезжает бригада врачей и принудительно помещает его в обсерватор.

Сейчас там находятся 10 человек. За выходные эта цифра не изменилась.

На всех, кто нарушит режим самоизоляции и заразит других людей, будет возбуждено уголовное дело, предупредил глава республики.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь