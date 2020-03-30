Под Севастополем уничтожено более полутысячи экземпляров можжевельника

30 марта 2020     5
Под Севастополем уничтожено более полутысячи экземпляров можжевельника

В Терновке злоумышленники вырубили краснокнижный можжевельник.

В районе села Терновка злоумышленники уничтожили 668 краснокнижных можжевельников. По информации инспекторов «Севприроднадзора», деревья вырубали спланированно. Несколько человек работали бензопилами, следом шёл трактор, который корчевал пни. Стволы измельчали в специальном аппарате. Нарушители не успели скрыть все следы: жители Терновки услышали шум техники и вызвали наряд полиции. Сейчас сотрудники природоохранного ведомства проводят расследование.

«Такая массовая вырубка краснокнижных растений у нас в Севастополе впервые, такого ещё не было, – говорит заместитель начальника «Севприроднадзора» Вадим Писляк. – Будет произведён расчёт ущерба. По предварительным данным, это миллионы. Более 10 миллионов ущерб. Сейчас работают, чтобы определить точный размер ущерба».

Лесничие патрулируют окрестности Севастополя – с прошлой недели власти объявили в регионе объявили пожароопасный период. 

«Народ идёт…но мы их тоже отговариваем, проводим профилактические беседы, объясняем им, что лучше всё-таки находиться дома. И для леса это будет на пользу, поскольку будет меньше правонарушений», – рассказал директор ГКУ «Севастопольское лесничество» Юрий Савиных.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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