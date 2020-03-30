Под Севастополем в ДТП погиб пешеход

На автодороге «Любимовка – Фруктовое» автомобиль ГАЗ сбил насмерть «голосовавшего» пешехода.
Водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на 34-летнего мужчину, который двигался по проезжей части дороги во встречном направлении, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
Авария произошла в ночное время. Пешеход появился на проезжей части внезапно. Полицейские установили, что он хотел остановить едущий навстречу автомобиль.
Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Полиция проводит проверку.
Источник: Вести.Севастополь