Под Севастополем в ДТП погиб пешеход

30 марта 2020     11
Под Севастополем в ДТП погиб пешеход

На автодороге «Любимовка – Фруктовое» автомобиль ГАЗ сбил насмерть «голосовавшего» пешехода.

Водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на 34-летнего мужчину, который двигался по проезжей части дороги во встречном направлении, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Авария произошла в ночное время. Пешеход появился на проезжей части внезапно. Полицейские установили, что он хотел остановить едущий навстречу автомобиль.

Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Полиция проводит проверку.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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