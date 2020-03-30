Под Севастополем в ДТП погиб пешеход

Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Полиция проводит проверку.

Авария произошла в ночное время. Пешеход появился на проезжей части внезапно. Полицейские установили, что он хотел остановить едущий навстречу автомобиль.

Водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на 34-летнего мужчину, который двигался по проезжей части дороги во встречном направлении, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

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