Под Судаком погиб подводный охотник

26 мая 2020     10
Под Судаком погиб подводный охотник

Вечером 25 мая оперативный дежурный МЧС принял сообщение, что в районе бухты Капсель под Судаком на мысе Алчак-Кая мужчине в воде стало плохо. Он занимался подводной охотой.

Мужчину на берег вытащил его сын, он вызвал скорую и МЧС. Когда сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» подъехали к месту происшествия, бригада скорой помощи уже пыталась реанимировать пострадавшего. Сотрудники отряда оказали помощь врачам, предоставив аппарат для искусственной вентиляции легких и дыхательный реанимационный мешок.

Но реанимационные действия не дали нужного эффекта: пострадавший умер, не приходя в сознание. Спасатели на специальных носилках транспортировали тело по сложному участку береговой линии и передали его сотрудникам полиции, сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

Температура морской воды пока еще достаточно низкая, и переохлаждение может привести к летальному исходу, предупреждают в МЧС.

Источник: Вести.Севастополь

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