Подать документы на поступление СевГУ можно дистанционно

Секретарь приемной комиссии Севастопольского госуниверситета Алексей Баранов сообщил о том, что вступительные экзамены продлятся 23 дня с даты объявления результатов ЕГЭ.

По предварительному проекту даты зачисления в университет на бюджетную форму бакалавриата и специалитета – 19 и 24 августа. Подать документы для поступления в СевГУ теперь можно через портал Госуслуг или же по электронной почте. Также для абитуриентов будет подготовлен сервис личного кабинета, через который возможно отправить документы.

«Готовится сервис для абитуриентов, где у каждого абитуриента будет личный кабинет, через который можно будет подать документы», – рассказал Алексей Баранов.

Все документы, поданные электронно, необходимо будет подтвердить оригиналами в течение года.

Источник: Вести.Севастополь