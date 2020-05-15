Подать документы на поступление СевГУ можно дистанционно

13 мая 2020     54
Подать документы на поступление СевГУ можно дистанционно

Секретарь приемной комиссии Севастопольского госуниверситета Алексей Баранов сообщил о том, что вступительные экзамены продлятся 23 дня с даты объявления результатов ЕГЭ. 

По предварительному проекту даты зачисления в университет на бюджетную форму бакалавриата и специалитета – 19 и 24 августа. Подать документы для поступления в СевГУ теперь можно через портал Госуслуг или же по электронной почте. Также для абитуриентов будет подготовлен сервис личного кабинета, через который возможно отправить документы.

«Готовится сервис для абитуриентов, где у каждого абитуриента будет личный кабинет, через который можно будет подать документы», – рассказал Алексей Баранов.

Все документы, поданные электронно, необходимо будет подтвердить оригиналами в течение года.

Источник: Вести.Севастополь

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