Подготовлен проект строительства школы водолазов в Севастополе

17 апреля 2020     15
Подготовлен проект строительства школы водолазов в Севастополе

В Севастополе ищут подрядчика для выполнения инженерно-геологических изысканий перед началом строительства нового учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов. 

Работы по исследованию состояния окружающей природной среды, почвы и грунта на территории будущей школы водолазов оценены в восемь миллионов рублей.

Проектная документация уже готова. Центр разместится почти на 13 гектарах земли и займет 2 гектара акватории Камышевой бухты, сообщает РИА «Новости».

Как заявлено в проекте, на территории школы построят казармы на 400 человек, клуб со спортивным залом, собственную котельную и 10 вольеров для собак. Кроме этого предусмотрено строительство двух КПП, полосы препятствий, строевого плаца и причала для стоянки судов.

Источник: Вести.Севастополь

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