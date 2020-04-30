Подлодка «Ростов-на-Дону» выполнила погружение на глубину свыше 200 метров

Во время глубоководного погружения экипаж отработал управление подлодкой на больших глубинах и проверил работу всех систем и механизмов. По завершению подводной части тренировки, экипаж выполнил всплытие в надводное положение. Глубоководное погружение «Ростова-на-Дону» обеспечивали экипажи спасательного судна «Эпрон» и фрегата «Адмирал Эссен», сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В одном из морских полигонов экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» провёл тренировки с погружением на 240 метров.

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