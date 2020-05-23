Подписан контракт на строительство в Крыму российских «Мистралей»

На керченском судостроительном заводе «Залив» будет построено два первых российских вертолетоносца.

Общая сумма контракта на постройку универсальных десантных кораблей составляет около 100 миллиардов рублей. Закладка кораблей состоится в ближайшие недели. Об этом сообщает ИА «ТАСС» со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

Проект получил название «Прибой». От своих зарубежных аналогов корабли будут отличаться водоизмещением, грузоподъемностью и усиленными средствами противовоздушной обороны. УДК заложенные в Крыму, получат названия «Севастополь» и «Владивосток», ранее предназначавшиеся для заказанных во Франции «Мистралей».

Судостроительный заводе «Залив» в Керчи имеет мощную производственную базу и технические возможности для строительства крупнотоннажных судов. В настоящее время завод возобновил работу после перерыва, связанного с пандемией нового коронавируса.

Источник: Вести.Севастополь