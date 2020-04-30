Подразделения Черноморского флота отразили нападение диверсантов на военный госпиталь

30 апреля 2020     13
Подразделения Черноморского флота отразили нападение диверсантов на военный госпиталь

Военнослужащие армейского корпуса ЧФ в ходе учения отразили нападение диверсионной группы условного противника на военно-морской клинический госпиталь в Симферополе.

По легенде учений, условный противник попытался проникнуть на территорию и захватить госпиталь. Дежурное подразделение, после получения сигнала тревоги, прибыло к месту обнаружения условных диверсантов, провело разведку и заблокировало группу до прибытия усиления.

В результате все военнослужащие дежурного подразделения успешно справились с задачей, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Источник: Вести.Севастополь

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