Подрядчик ремонта музея им. Крошицкого оштрафован на 220 тыс. рулей

15 апреля 2020     1
Подрядчик ремонта музея им. Крошицкого оштрафован на 220 тыс

По контракту компания должна была получить аванс в размере 49 тысяч рублей, а получила 31 миллион.

Проверка прокуратуры показала, что подрядчик изменил условия государственного контракта на ремонт Севастопольского художественного музея имени Крошицкого, что способствовало получению им неправомерной выгоды.

По результатам аукциона ГБУ «Дирекция капитального строительства» и ООО «ГУАР» летом 2018 года заключили контракт на ремонт и реставрацию здания музея. Цена контракта превысила 309 миллионов рублей. Документ предусматривал выплату подрядчику 49 тысяч рублей аванса. Позже стороны в нарушение законодательства заключили допсоглашение, в котором размер аванса возрос до 31 миллиона рублей.

Рассмотрев материалы административных дел, УФАС по Крыму и Севастополю оштрафовало подрядчика на 220 тысяч рулей, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

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