Подросток из Воронежа привёз в Севастополь коронавирус

14 июня 2020     17
Подросток из Воронежа привёз в Севастополь коронавирус

Четыре новых случая коронавируса зафиксировано в Севастополе. Среди заболевших – подросток, приехавший из Воронежа. 

Юноша сдал анализ на коронавирусную инфекцию на пункте пропуска и тест показал положительный результат. Пациент госпитализирован в инфекционную больницу в Севастополе и находится под медицинским наблюдением.

Три случая – из круга контактных лиц ранее заболевших. За сутки на железнодорожном вокзале Севастополя прошли тестирование 441 прибывших в город граждан.

На 14 июня под медицинским наблюдением находятся 104 человека в инфекционной больнице, 84 – в горбольнице №9. За время пандемии в Севастополе всего было зарегистрировано 185 подтвержденных случаев коронавируса. Уже здоровы – 152, умерли – 3 человека.

Источник: Вести.Севастополь

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