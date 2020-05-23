Подводники Черноморского флота провели торпедные стрельбы

На подводных лодках «Ростов-на-Дону» и «Колпино» Черноморского флота прошли учения. Экипажи дизель-электрических лодок выполнили стрельбы практическими торпедами из подводного положения.

На полигоне боевой подготовки подводники выполнили погружение на заданную глубину для проведения стрельб. Целью, на которую наводились торпеды, служило одно из судов обеспечения Черноморского флота.

В практических торпедах вместо боезаряда находилась регистрирующая аппаратура. После расхода заряда аккумуляторной батареи снарядов, всплывшие изделия собирают специальным катером-торпедоловом, а оценку эффективности применения торпедного оружия проводят по полученным в лабораторных условиях данным.

Источник: Вести.Севастополь