Погода в Севастополе будет способствовать домашней изоляции

31 марта 2020     10
Погода в Севастополе будет способствовать домашней изоляции

Первые дни апреля в Севастополе будут достаточно прохладными. Завтра до 15 м/с усилится северо-восточный ветер, он принесет с собой новую партию холодного воздуха. 

1 апреля возможен слабый дождь. Как сообщает Севастопольский гидрометеоцентр, температура воздуха ночью составит +2…4 градуса тепла, днем только +6…8.  

Атмосферное давление повышенное: 764 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. 

В четверг дождя не будет, но сохранится такая же прохладная погода. Немного – до +12 – потеплеет в воскресенье, но из-за сильного северного ветра мы можем этого даже не ощутить.

А в степных и предгорных районах Крыма и Симферополе по ночам ожидаются заморозки на почве от -1 до -4 градусов.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта news.myseldon.com

Источник: Вести.Севастополь

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