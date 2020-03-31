Погода в Севастополе будет способствовать домашней изоляции

Первые дни апреля в Севастополе будут достаточно прохладными. Завтра до 15 м/с усилится северо-восточный ветер, он принесет с собой новую партию холодного воздуха.

1 апреля возможен слабый дождь. Как сообщает Севастопольский гидрометеоцентр, температура воздуха ночью составит +2…4 градуса тепла, днем только +6…8.

Атмосферное давление повышенное: 764 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

В четверг дождя не будет, но сохранится такая же прохладная погода. Немного – до +12 – потеплеет в воскресенье, но из-за сильного северного ветра мы можем этого даже не ощутить.

А в степных и предгорных районах Крыма и Симферополе по ночам ожидаются заморозки на почве от -1 до -4 градусов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта news.myseldon.com

Источник: Вести.Севастополь