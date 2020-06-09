Пограничники Крыма приняли участие в учениях

В командно-штабных учениях «Лагуна-2020» приняли участие силовики Республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области.

По легенде, в погрануправление ФСБ по Республике Крым поступили сведения о том, что вооруженная группа одной из запрещённых в РФ организаций, захватила российское рыболовецкое судно на рейде порта Темрюк в Азовском море.

Оперативным штабом было принято решение о проведении контртеррористической операции. Спецназ успешно уничтожил условных террористов и освободил заложников, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по РК.

Источник: Вести.Севастополь