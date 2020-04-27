Поисковики изучают всё, что связано с командным пунктом на окраине Севастополя

По всему Севастополю около 700 объектов, связанных с героической историей города. Это данные Поискового движения России. Но официально, в реестрах, они не существуют и сохраняются лишь благодаря неравнодушным людям.

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Командный пункт 3-го дивизиона дотов не был случайной находкой. А стал, скорее, причиной покупки земли нынешним владельцем. Жилые дома в районе улицы Жидилова начали появляться еще 12 лет назад, когда землю выдавали под застройку. До недавних пор сооружение постепенно разрушалось. Не без помощи людей.

«Огромное количество бутылок, шприцов, следов от шашлыков, внутри кострища были, на потолке гарь от огня: люди сюда приходили, вандалы расписывались как хотели», – говорит Антон Букреев.

Теперь Антон живет с видом на историю и хочет эту историю сохранить: открыть здесь музей после завершения раскопок. Тем более что находок уже немало. И не только времен второй обороны Севастополя.

«Немецкая артиллерия обстреливала командный пункт снарядами очень большого калибра. Этот объект вписан в укрепления союзников времен Крымской войны. И совершенно неудивительно, что здесь нашлась русская бомбочка, – рассказывает Александр Неменко, председатель регионального отделения “Поискового движения России”. – Это не единственный пример, когда севастопольцы выкупают участки для того, чтобы спасти подобные объекты. Таких случаев сейчас 7. Однако есть и бесхозные объекты, которые представляют исторических интерес. Из 700 имеют особую ценность 115. Однако добиться их включения в реестр объектов культурного наследия поисковики самостоятельно не могут. Оформление каждого из них будет стоить около 120 тысяч рублей».

Ожесточенный бой на этом тыловом рубеже шел в последние дни обороны города: в конце июня 1942-го. Отряд прикрытия стоял до последнего, основной состав подразделения взяли в плен в Килен-балке.

«Противник высадил диверсионную группу К-2, которая состояла из грузин, это так называемая группа “Тамара”. Как пишет в своих воспоминаниях и указывает в своем допросе старший лейтенант Рачковский, «мы покинули, мы сожгли карты». И действительно мы здесь нашли обрывки сожженных карт», – говорит Александр Неменко.

Пока же все раскопки приостановлены из соображений безопасности. Поиск сведений о ранее найденных бойцах и их родственниках – это то, на чём в условиях самоизоляции сосредоточились поисковики. Пандемия внесла коррективы и в ежегодную “Вахту памяти”. Впервые ее открытие прошло в режиме онлайн, но, как и прежде с участниками из других стран, в том числе, Германии и Латвии.

«Как это ни смешно звучит, вебинарная комната была забита под завязку, 150 человек участвовало в открытии, – рассказывает Дарья Неменко, заместитель председателя регионального отделения “Поискового движения России”. – Мы сейчас ориентируемся на два направления. Первое – это архивная работа, в принципе, она и так как бы присутствовала в жизни у всех поисковиков, потому что полевой поиск без архивной работы невозможен. И второе направление – это распространение информации в социальных сетях».

Возможно, скоро поисковики смогут поделиться и новой информацией об этом командном пункте. При раскопках здесь также нашли гильзу, с забитой в неё пулей, которая, говорит Александр Неменко, может содержать послание. Если это так, то, скорее всего, в историю будет вписано имя еще одного защитника Севастополя.

Вероника Андреева, Антон Терешкин

Источник: Вести.Севастополь