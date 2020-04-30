Полицейские и волонтеры нашли 15-летнего жителя Крыма, сбежавшего из дома

Захотел самостоятельности и сбежал от родителей – так объяснил свой поступок 15-летний житель Ялты. 26 апреля юноша ушел из дома и на связь с родными не выходил. На следующий день его встревоженная мама обратилась в полицию.

На поиски школьника был мобилизован весь личный состав Ялтинского ОВД. Ориентировки с приметами юноши были направлены также во все районы Крыма. Полицейские проверяли места возможного нахождения несовершеннолетнего, отрабатывали его связи, опрашивали друзей и знакомых. К поискам тут же подключились и волонтеры.

В итоге с помощью социальных сетей удалось установить одного из приятелей пропавшего школьника, с которым он контактировал последним. Так правоохранители поняли, что за пределы Ялты парень не выезжал.

Под руководством полиции и волонтеров подросток написал пропавшему другу и предложил ему встретиться в одном из районов Ялты, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым. Вот только на эту встречу пришли те, кто его искал.

Как выяснилось, парень не гулял по улицам, а жил у своего знакомого. ничего плохого за это время с ним не случилось. И с подростком, и с родителями полицейские провели профилактические беседы. Сейчас школьник уже вернулся в семью.

Полиция благодарит за помощь в поисках неравнодушных граждан.

Источник: Вести.Севастополь