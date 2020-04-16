Полицейские по горячим следам раскрыли дерзкие кражи из магазинов Джанкоя

Утром 14 апреля владельцы двух расположенных недалеко друг от друга магазинов обратились в полицию с заявлением, что ночью к ним в помещения проникли неизвестные, которые украли деньги и товары.

Оперативники установили, что в обоих случаях неизвестные взломали окна и вынесли из магазина товар, компьютерную технику и деньги на общую сумму более 53 тысяч рублей.

Были опрошены жители близлежащих домов, отсмотрены записи с камер видеонаблюдения, расположенные в районе совершения краж. В результате оперативникам удалось выяснить, что действовала одна и та же группа и злоумышленники передвигались на легковом автомобиле, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сначала полицейские установили личность водителя машины и задержали его. Подтвердилась его причастность к ночным взломам магазинов.

Вскоре были вычислены и два подельника задержанного. Они специально приехали ночью из Симферополя в Джанкой, чтобы наведаться в магазины. Теперь на троих приятелей в возрасте от 22 до 24 лет возбуждено уголовное дело.

Двое из них ранее уже привлекались как к административной, так и к уголовной ответственности, в том числе за кражи, а третий приятель – к административной.

Сейчас полицейские устанавливают их причастность к совершению похожих преступлений.

Источник: Вести.Севастополь