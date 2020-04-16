Полицейские по горячим следам раскрыли дерзкие кражи из магазинов Джанкоя

16 апреля 2020     20
Полицейские по горячим следам раскрыли дерзкие кражи из магазинов Джанкоя

Утром 14 апреля владельцы двух расположенных недалеко друг от друга магазинов обратились в полицию с заявлением, что ночью к ним в помещения проникли неизвестные, которые украли деньги и товары.

Оперативники установили, что в обоих случаях неизвестные взломали окна и вынесли из магазина товар, компьютерную технику и деньги на общую сумму более 53 тысяч рублей.

Были опрошены жители близлежащих домов, отсмотрены записи с камер видеонаблюдения, расположенные в районе совершения краж. В результате оперативникам удалось выяснить, что действовала одна и та же группа и злоумышленники передвигались на легковом автомобиле, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сначала полицейские установили личность водителя машины и задержали его. Подтвердилась его причастность к ночным взломам магазинов.

Вскоре были вычислены и два подельника задержанного. Они специально приехали ночью из Симферополя в Джанкой, чтобы наведаться в магазины. Теперь на троих приятелей в возрасте от 22 до 24 лет возбуждено уголовное дело.  

Двое из них ранее уже привлекались как к административной, так и к уголовной ответственности, в том числе за кражи, а третий приятель – к административной.

Сейчас полицейские устанавливают их причастность к совершению похожих преступлений. 

Источник: Вести.Севастополь

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