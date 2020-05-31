Полицейские вернули симферопольцу украденную банковскую карту и документы

В отдел полиции Симферополя обратился 46-летний местный житель с заявлением о краже рюкзак, в котором находились документы и банковская карта, с которой были сняты деньги.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 42-летнего, ранее судимого, симферопольца.

Похищенное имущество обнаружено дома у задержанного и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счёта» с санкцией до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Источник: Вести.Севастополь