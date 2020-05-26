Полицейские вернули жительнице Севастополя похищенный смартфон

26 мая 2020     22
Полицейские вернули жительнице Севастополя похищенный смартфон

В дежурную часть ОМВД по Нахимовскому району обратилась 52-летняя женщина и сообщила, что у неё пропал смартфон стоимостью 14 тысяч рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска выяснили, что заявительница в супермаркете, складывая покупки, по собственной невнимательности, оставила мобильный телефон на столе. Заметив это, 61-летний местный житель забрал гаджет и скрылся. Похищенный телефон изъяли, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь

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