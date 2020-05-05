Полицейские задержали похитителя гаджетов у подростка

У несовершеннолетнего пропал смартфон и портативная колонка.

В ОМВД по Гагаринскому району обратился житель Севастополя с заявлением о краже у его несовершеннолетнего сына мобильного телефона и колонки. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что 53-летний местный житель, заметил гаджеты, которые подросток оставил у своего дома без присмотра, похитил их и скрылся. Имущество мужчина продал, а деньги потратил. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь