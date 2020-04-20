Полиция Крыма закрыла сеть публичных домов на ЮБК

Под видом салонов эротического массажа в Ялте работали публичные дома.

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Сотрудники полиции установили, что 40-летняя и 44-летняя женщины в 2019 году арендовали два помещения в Ялте и нашли молодых девушек для оказания платных услуг сексуального характера.

Для привлечения новых клиентов организаторы бизнеса распространяли рекламу «массажных салонов» с номером телефона. В ходе обысков в заведениях изъяты более десятка мобильных телефонов, которые использовались для приёма заказов.

Подозреваемым женщинам грозит до пяти лет лишения свободы. Они находятся под домашним арестом, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Источник: Вести.Севастополь