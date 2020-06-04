Половина пляжей Севастополя готова к купальному сезону

15 городских пляжей из 34 уже готовы к приему отдыхающих. Все пляжи Севастополя должны быть приведены в порядок до 15 июня.

Сегодня и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов вместе с представителями общественности проверил еще два пляжа Гагаринского района: «Омега» и «Песочный», расположенный рядом с парк-отелем “Песочная бухта”.

Пляж «Песочный» готов принимать отдыхающих, пробы воды соответствуют всем санитарным нормам. Все замечания, которые были сделаны оператору пляжа в прошлом году, устранены. Осталось лишь установить соответствующий ГОСТУ пандус для входа в воду.

Пляж “Омега”

А вот оператору пляжа «Омега» Горлов сделал замечания.

«Здесь только начато приведение в порядок санитарного состояния пляжа, начата покраска, – но это нормальная текущая деятельность, а операторы обязаны именно произвести благоустройство пляжа. Если оператор не успеет к указанному сроку, его ждут штрафные санкции. Проведение работ на пляже взято на контроль. Пляж должен быть открыт к середине июня», – заявил Евгений Горлов.

На пляжах нужно почистить дно, привести в порядок зону отдыха, установить туалеты, раздевалки, спасательные и медицинские посты, пункты охраны общественного порядка. В обязанности операторов также входит проведение лабораторных исследований морской воды и получение санитарно-эпидемиологического заключения, подготовка спасателей и медицинского персонала.

Источник: Вести.Севастополь