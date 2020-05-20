Полтора часа пожарные тушили огонь в 4-комнатной квартире в Гвардейском

В поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма накануне произошел пожар в трёхэтажном жилом доме. Там загорелась четырехкомнатная квартира.
Сотрудники пожарной части 114 села Новоандреевка эвакуировали всех жильцов подъезда. По предварительной версии, причиной возникновения огня могла стать неисправность в электропроводке. Пожарным понадобилось полтора часа, чтобы полностью ликвидировать горение.
Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, пострадавших в результате происшествия нет.
Источник: Вести.Севастополь