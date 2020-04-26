Поселение херсонеситов на Балке Бермана может стать музеем

Музей-заповедник “Херсонес Таврический” и фонд поддержки гуманитарных наук “Моя история” запустили в социальных сетях сериал об истории древнегреческого города. С его помощью все желающие могут совершить онлайн-прогулку, пока сам музей закрыт для посетителей. Сотрудники “Херсонеса Таврического” разрабатывают и новые туристические маршруты.

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Балка Бермана. В IV веке до нашей эры на ее склонах находилось поселение херсонеситов. Сегодня это фактически музей под открытым небом. Научные сотрудники приступили к созданию так называемой дорожной карты, чтобы один из объектов хоры Херсонеса в будущем стал новым туристическим маршрутом.

«Сейчас один из таких, можно сказать, рабочих выездов коллектива. Мы хотим посмотреть памятник с точки зрения всей логистики образования музейного объекта на территории отдаленной от нашей основной, где городище Херсонес находится», – рассказывает Татьяна Сарапулкина, первый заместитель директора музея-заповедника “Херсонес Таврический”.

Первые раскопки здесь начались почти сто лет назад, но продлились они всего два сезона. Вернулись сюда ученые только в 80-ых годах 20 века. Исследуют исторический объект до сих пор. Такой интерес оправдан, говорят сотрудники музея-заповедника “Херсонес-Таврический”.

«Именно здесь у нас большое поселение, которое с конца IV века до нашей эры сопровождало всю историю Херсонеса. То есть, мы можем сказать, что здесь не город-спутник, но сельскохозяйственное поселение – спутник Херсонеса. Возможно, оно даже немного его пережило», – говорит Алексей Аржанов, заведующий отделом междисциплинарных исследований музея-заповедника “Херсонес Таврический”.

Изначально сердцем архитектурного комплекса была крепость. Позднее вокруг башни появились жилые и хозяйственные постройки.

Основой местного сельского хозяйства было виноделие. Херсонеситы занимались производством и хранением вина. Причем, скорее всего на промышленной основе. Здесь было найдено пять виноделен.

До наших дней сохранились и пещеры. Раньше над ними строили дома. От последних практически ничего не осталось, а вот подвалы почти целы.

“Начиная с эпохи раннего Средневековья и вплоть где-то до нового времени, может быть даже до 19 века, эти пещеры служили как жилым комплексом, так и местом для содержания домашнего скота. Здесь можно видеть выдолбленные в скале кормушки и скальные кольца для привязывания домашних животных”, – говорит Алексей Аржанов.

Дорожную карту этого участка и еще 29-ти объектов хоры Херсонеса планируют разработать до конца года. Затем все данные отправят в министерство культуры России, и, возможно, балка Бермана станет полноценным музеем.

Анастасия Репикова, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь