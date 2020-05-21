Посещение всех заповедников в Крыму будет платным

В настоящее время проводится паспортизация туристических маршрутов на территории крымских заповедников. После этого будет согласована плата за вход на особо охраняемые природные территории с министерством природы.

Директор ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин сообщил, что для жителей Крыма цену снизят.

«Законодательство позволяет нам принимать эту оплату. Мы в принципе определились с ценой — она не такая большая, а для жителей Крыма будет снижена ещё вдвое. Будет определённая категория лиц, для которых вообще бесплатно», — рассказал Бородин.

Он отметил, что плата будет взиматься только за путешествия по обустроенным маршрутам.

Ранее в перечень охранных зон были внесены несколько крымских пляжей и природных парков.

Источник: Вести.Севастополь