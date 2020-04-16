После танцев онлайн севастопольцы начали готовиться к настоящему офицерскому балу

16 апреля 2020     14
После танцев онлайн севастопольцы начали готовиться к настоящему офицерскому балу

Первый онлайн-бал провели в Севастополе. Пары со всей России закружились в танце в сети.  При этом дресс-код никто не отменял. Девушки в бальных платьях, мужчины в классических костюмах. Трансляция собрала больше тысячи зрителей. А наша съемочная группа увидела то, чего в прямом эфире не показали. Как готовились ведущие и участники, и могут ли еще попасть на бал те, кто его пропустил?

До бала всего час. Инженеры настраивают оборудование, ведущие проговаривают текст, Ирина Агапова примеряет новое платье. Это уникальная возможность выйти в свет, не выходя из собственной квартиры. И пусть танцполом станет паркет в гостиной, бал требует особой подготовки. А атмосфера праздника и волшебства обязательно будет. Это участники поняли еще на репетиции.

«Новые заразившиеся люди, какая-то такая атмосфера давящая, идешь по улице, а улица пустая совершенно, потому что никого нет, – рассказывает Ирина Агапова. – А тут мы встретились, услышали эти первые такты музыки, увидели лица ставших нам уже родными людей, и вот просто такой подъем произошёл!»

Приглушенный свет, фанфары, кавалер приглашает даму, и для них начинается сказка.

Пусть сложных рисунков и перестроений нет, классическая музыка, синхронные движения, немного мастерства режиссера трансляции – и десятки пар танцуют одним ансамблем. Несмотря на то, что находятся в десятках, и даже в тысячах километров друг от друга.

Участники со всей России: от Калининграда до Владивостока, а также из Мексики, Швейцарии, Франции. 

«Сегодня я всех участников этого небывалого мирового эксперимента поздравляю! И в общем рад за нас, рад за Севастополь, рад за такие классные, креативные идеи», – также по видеосвязи обратился к участникам бала врио губернатора Севастополя.

Это первый онлайн-бал в истории.  В программе 8 танцев: несколько видов вальса, кадриль, полонез, сиртаки. Сложные па – всего на паре квадратных метров.

«Нам пришлось немножко подредактировать движения, чтобы люди могли оставаться более-менее на одном месте, то есть каждый танец мы усовершенствовали для сегодняшнего онлайн-бала», – рассказала руководитель проекта Екатерина Графодатская.

«И нам очень хотелось, чтобы танец, культура, бальное искусство помогло нам всем поднять дух, взбодриться, посмотреть в лицо всем временным, как мы уверенны, невзгодам», – говорит художественный руководитель бала Дмитрий Платов.

Раскрасить серые будни самоизоляции и просто насладиться танцем и компанией друг друга – ведь это и есть праздник.

Бал завершен, а для тех, кто не успел на нем побывать и тех, кто танцевать еще не умеет, проведут мастер-классы. Всех желающих приглашают выйти на импровизированный танцпол, не выходя из своей квартиры, 16 и 17 апреля в 20:00. Опытные хореографы будут показывать движения в прямом эфире. Трансляция на сайте Севастопольского бала.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь

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