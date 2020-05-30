После встречи со знакомой у симферопольца исчезло портмоне с документами

30 мая 2020     9
После встречи со знакомой у симферопольца исчезло портмоне с документами
Сотрудники батальона патрульно-постовой службы полиции задержали 37-летнюю женщину, и она призналась в совершении кражи. Часть денег она потратила на покупку алкоголя, а остальное спрятала.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, на женщину возбуждено уголовное дело по статье “Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину”. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Источник: Вести.Севастополь

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