После встречи со знакомой у симферопольца исчезло портмоне с документами

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, на женщину возбуждено уголовное дело по статье “Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину”. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники батальона патрульно-постовой службы полиции задержали 37-летнюю женщину, и она призналась в совершении кражи. Часть денег она потратила на покупку алкоголя, а остальное спрятала.

После встречи со знакомой у симферопольца исчезло портмоне с документами Сотрудники батальона патрульно-постовой службы полиции задержали 37-летнюю женщину, и она призналась в совершении кражи. Часть денег она потратила на покупку алкоголя, …



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