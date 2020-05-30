После встречи со знакомой у симферопольца исчезло портмоне с документами

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, на женщину возбуждено уголовное дело по статье “Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину”. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Источник: Вести.Севастополь
Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, на женщину возбуждено уголовное дело по статье “Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину”. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Источник: Вести.Севастополь
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