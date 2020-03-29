После зимней спячки пчел тестируют на инфекционные заболевания

В Севастополе после зимней спячки просыпаются пчёлы. Сотрудники городского ветеринарного центра приступили к ежегодному санитарному обследованию пасек.

Специалисты производят отбор проб расплода и пчёл для проведения теста на инфекционные заболевания. В центре напоминают, что у насекомых существует целый ряд заболеваний, которые считаются карантинными. В случае их выявления вводятся ограничительные меры вплоть до полной ликвидации поголовья пчёл. В прошлом году во многих российских регионах были зафиксированы случаи массовой гибели насекомых, однако в Севастополе вспышек заболевания не было.

«В 2019 году отобраны пробы с 41 пасеки, от 2250 пчелосемей. Данные мероприятия позволяют сохранить эпизоотическое благополучие города. На данный момент территория города Севастополя благополучна по инфекционным и инвазионным заболеваниям пчелосемей», – заверяет Михаил Лучников, старший инспектор отдела управления ветеринарии г. Севастополя.

Исследования проводятся в соответствии с государственным заданием, для владельцев пасек они бесплатные. Однако, проверки пройдут только в хозяйствах, зарегистрированных в управлении ветеринарии. Тем, кто только приобрёл пасеку или начал заниматься пчеловодством, нужно написать заявление с просьбой провести отбор проб в севастопольский ветеринарный центр.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь