Пострадавшие от коронакризиса предприниматели получили отсрочки по кредитам

В перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей добавлены железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт. Эти сферы теперь тоже могут рассчитывать на приоритетную государственную поддержку. Помогать малому и среднему бизнесу продолжают и банки. Крупнейшие финансовые учреждения полуострова работают в соответствии с федеральным законодательством и разрабатывают собственные программы.

<!-- -->

Людмила – индивидуальный предприниматель, сейчас её бизнес снова работает, но месяц простоя сказался на доходах. В банк она обратилась для того, чтобы получить отсрочку по выплате кредита. Собрать пакет документов, подтверждающих, что коммерческой деятельности в последнее время не велось, оказалось несложно.

«Я оформила недавно кредит, так как деятельность у меня связана, у меня магазин одежды в «Симолле». В связи с обстоятельствами данный торговый центр был закрыт, соответственно нет возможности пока внесения очередного платежа. Банк предоставил реструктуризацию кредита на полгода по очень хорошим условиям, что меня устраивает», – рассказывает Людмила Иванова.

Все севастопольские отделения Генбанка сегодня работают в штатном режиме, обслуживают как физических, так и юридических лиц. В операционных залах соблюдают правила безопасности – социальную дистанцию и масочный режим. Сейчас число клиентов, желающих получить финансовую поддержку снизилось, максимальный спрос в банке фиксировали в начале апреля.

«На сегодняшний день порядка 500 заявок от граждан мы уже приняли. Все заявки обработаны в полном объёме. Те граждане, которые попали под 106 ФЗ, им предоставлены льготные каникулы. И по собственной программе реструктуризации продолжаем собирать пакет документов», – говорит заместитель директора департамента розничного бизнеса АО «Генбанк» Наталья Капустьян.

Ещё один банк, работающий на полуострове – РНКБ, выдал уже почти три миллиарда рублей на реструктуризацию кредитов. В апреле-мае одобрено более 1200 заявок от предпринимателей. Это представители наиболее пострадавших отраслей согласно федеральному закону и расширенным региональным спискам.

«Основные условия – клиент попадает под отрасль, которые обозначены. Клиент является малым или средним предпринимателем. И клиент может получить до трёхмесячного МРОТ, – пояснил заместитель директора департамента, начальник управления корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Банк по сути проверяет только, чтобы клиент попадает под данную отрасль, и мы смотрим, сколько у клиента работает людей. Для того, чтобы дать ему решение».

Некоторым клиентам были предложены индивидуальные программы реструктуризации. Также банк продолжает работу по выдаче льготных кредитов на выплату заработной платы под 0%. Такую поддержку уже получили около 250 предприятий Крыма, Севастополя и Краснодарского Края на сумму более 300 миллионов рублей.

Дмитрий Туркин, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь