Построенный для ЧФ патрульный корабль «Павел Державин» прошёл электромагнитную обработку

Новейший патрульный корабль, построенный для Черноморского флота, прошёл первичную электромагнитную обработку.
Уменьшение намагниченности корпуса провели в акватории Новороссийска, с использованием стенда безобмоточного размагничивания.
Экипаж патрульного корабля «Павел Державин» в ближайшие месяцы вместе с заводской сдаточной командой проведёт комплекс заводских и государственных испытаний, сообщает пресс-служба Черноморского флота. После этого корабль будет принят в состав флота.
Источник: Вести.Севастополь