Построенный для ЧФ патрульный корабль «Павел Державин» прошёл электромагнитную обработку

10 июня 2020     8
Построенный для ЧФ патрульный корабль «Павел Державин» прошёл электромагнитную обработку

Новейший патрульный корабль, построенный для Черноморского флота, прошёл первичную электромагнитную обработку.

Уменьшение намагниченности корпуса провели в акватории Новороссийска, с использованием стенда безобмоточного размагничивания.

Экипаж патрульного корабля «Павел Державин» в ближайшие месяцы вместе с заводской сдаточной командой проведёт комплекс заводских и государственных испытаний, сообщает пресс-служба Черноморского флота. После этого корабль будет принят в состав флота.

Источник: Вести.Севастополь

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