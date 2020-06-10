Построенный для ЧФ патрульный корабль «Павел Державин» прошёл электромагнитную обработку

Экипаж патрульного корабля «Павел Державин» в ближайшие месяцы вместе с заводской сдаточной командой проведёт комплекс заводских и государственных испытаний, сообщает пресс-служба Черноморского флота. После этого корабль будет принят в состав флота.

Уменьшение намагниченности корпуса провели в акватории Новороссийска, с использованием стенда безобмоточного размагничивания.

Построенный для ЧФ патрульный корабль «Павел Державин» прошёл электромагнитную обработку Новейший патрульный корабль, построенный для Черноморского флота, прошёл первичную электромагнитную обработку. Уменьшение намагниченности корпуса провели в акватории Новороссийска, с использованием …



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