Повара-хлебопёки Черноморского флота испекли на Пасху куличи для личного состава

19 апреля 2020     4
Повара-хлебопёки Черноморского флота испекли на Пасху куличи для личного состава

Повара Новороссийской военной морской базы испекли на Пасху куличи для личного состава объединения.

Пасхальные куличи для личного состава кораблей и береговых подразделений готовились по пяти различным рецептам. Вся праздничная выпечка и крашенные яйца были освящены помощником командира объединения по работе с верующими военнослужащими протоиереем Кириллом Вовком.

После чина освящения куличи и яйца были переданы в столовые надводных кораблей и подводных лодок, а также пункта базирования, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Источник: Вести.Севастополь

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