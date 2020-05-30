Пожар на рынке в Севастополе тушили более 30 сотрудников МЧС

Пожар на территории рынка «Кольцо» на 5 км Балаклавского шоссе, которому присвоили повышенный ранг 1-БИС, потушен.

В ликвидации огня участвовали 32 человека и 9 единиц техники из трех пожарных частей Севастополя, аварийно-спасательной службы Специализированного отряда, службы пожаротушения и оперативной группы ЦУКС Главного управления МЧС России.

После полудня там загорелся металлический ларек, где продавали чебуреки. Еще до прибытия пожарных администрация рынка оперативно эвакуировала с территории продавцов и посетителей, поэтому обошлось без пострадавших.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, и площадь пожара составила 70 квадратов. Сотрудники МЧС сформировали 3 боевых участка и подали 4 ствола высокого давления для тушения огня. Ликвидировать открытое горение они смогли в течение получаса. Полностью с пожаром удалось справиться в 13:38, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь