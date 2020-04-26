Пожарные Севастополя вспоминают, как ликвидировали последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2020     13
Пожарные Севастополя вспоминают, как ликвидировали последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС

Сегодня исполняется 34 года со дня аварии на 4 энергоблоке Чернобыльской АЭС. Взрыв произошел в 1:24 ночи 26 апреля 1986 года. И первыми борьбу с огнём начали пожарные самой станции и города Припяти: 69 человек личного состава и 14 единиц техники.

Об уровне радиации пожарные могли только догадываться. Один двух имевшихся приборов на 1000 рентген в час вышел из строя, а другой оказался под завалами. Поэтому в первые часы после взрыва были неизвестны реальные уровни радиации в помещениях блока и вокруг него. Но никаких специальных средств защиты у пожарных не было, лишь стандартный набор: брезентовая боёвка, рукавицы, каска. 

Примерно к двум часам ночи – уже через полчаса после взрыва – появились первые поражённые. У ликвидаторов проявился «ядерный загар», их тошнило и рвало. Помощь им оказывали в медпункте станции, после чего переправляли в городскую больницу Припяти. 27 апреля первую группу пострадавших из 28 человек отправили самолетом в Москву.

Меньше, чем через месяц после катастрофы, в Чернобыль были призваны пожарные Севастополя. В начале мая 1986 года старший лейтенант внутренней службы Сергей Кипко и старший лейтенант внутренней службы Владимир Емельянов прошли обучение в учебном центре пожарной охраны Киева, откуда 7 мая и были направлены на ЧАЭС.

На ликвидацию аварии направлялись сводные отряды пожарной охраны из всех областей Украины. Так в декабре 1986 года дошла очередь до сводного отряда Крымской области, в состав которого входили и пожарные Севастополя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Севастопольцы больше месяца проработали на ликвидации последствий аварии: с 7 декабря 1986-го по 15 января 1987-го. Их основной задачей было – не допустить новые пожары: одновременно на станции было около 100 точек огневых работ.  

Тем не менее возгорания происходили. В эти дни севастопольцы участвовали в ликвидации пожаров на самой станции и в ее секторах, в тушении лесных торфяных пожаров. При запуске 1-го энергоблока и подготовке к работе второго произошел аварийный выброс водорода. И снова самая тяжелая работа легла на плечи пожарных.

«Посещал один раз город Припять. Во дворе нашего штаба был сад. Выпал снег, и на яблонях вместе со снегом висели красные яблоки. Вообще и красиво было, и в то же время жутковато», – вспоминал старший севастопольской группы капитан внутренней службы Кириллов.

Также тягостное впечатление произвел на него сосновый лес по соседству со станцией. Он был рыжим из-за сильной радиации.

В общей сложности в ликвидации последствий Чернобыльской аварии участвовали 78 пожарных Севастополя.

по материалам пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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