Пожарные Севастополя вспоминают, как ликвидировали последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС

Сегодня исполняется 34 года со дня аварии на 4 энергоблоке Чернобыльской АЭС. Взрыв произошел в 1:24 ночи 26 апреля 1986 года. И первыми борьбу с огнём начали пожарные самой станции и города Припяти: 69 человек личного состава и 14 единиц техники.

Об уровне радиации пожарные могли только догадываться. Один двух имевшихся приборов на 1000 рентген в час вышел из строя, а другой оказался под завалами. Поэтому в первые часы после взрыва были неизвестны реальные уровни радиации в помещениях блока и вокруг него. Но никаких специальных средств защиты у пожарных не было, лишь стандартный набор: брезентовая боёвка, рукавицы, каска.

Примерно к двум часам ночи – уже через полчаса после взрыва – появились первые поражённые. У ликвидаторов проявился «ядерный загар», их тошнило и рвало. Помощь им оказывали в медпункте станции, после чего переправляли в городскую больницу Припяти. 27 апреля первую группу пострадавших из 28 человек отправили самолетом в Москву.

Меньше, чем через месяц после катастрофы, в Чернобыль были призваны пожарные Севастополя. В начале мая 1986 года старший лейтенант внутренней службы Сергей Кипко и старший лейтенант внутренней службы Владимир Емельянов прошли обучение в учебном центре пожарной охраны Киева, откуда 7 мая и были направлены на ЧАЭС.

На ликвидацию аварии направлялись сводные отряды пожарной охраны из всех областей Украины. Так в декабре 1986 года дошла очередь до сводного отряда Крымской области, в состав которого входили и пожарные Севастополя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Севастопольцы больше месяца проработали на ликвидации последствий аварии: с 7 декабря 1986-го по 15 января 1987-го. Их основной задачей было – не допустить новые пожары: одновременно на станции было около 100 точек огневых работ.

Тем не менее возгорания происходили. В эти дни севастопольцы участвовали в ликвидации пожаров на самой станции и в ее секторах, в тушении лесных торфяных пожаров. При запуске 1-го энергоблока и подготовке к работе второго произошел аварийный выброс водорода. И снова самая тяжелая работа легла на плечи пожарных.

«Посещал один раз город Припять. Во дворе нашего штаба был сад. Выпал снег, и на яблонях вместе со снегом висели красные яблоки. Вообще и красиво было, и в то же время жутковато», – вспоминал старший севастопольской группы капитан внутренней службы Кириллов.

Также тягостное впечатление произвел на него сосновый лес по соседству со станцией. Он был рыжим из-за сильной радиации.

В общей сложности в ликвидации последствий Чернобыльской аварии участвовали 78 пожарных Севастополя.

по материалам пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь