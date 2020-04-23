Пожарные заступили на круглосуточное дежурство в Ласпи

В урочище Ласпи началось круглосуточное дежурство пожарных. Пост МЧС будет работать в продолжение всего пожароопасного сезона. Сейчас на посту задействованы четыре сотрудника МЧС и одна пожарная машина.

Главная задача спасателей – прибыть к месту пожара в севастопольской зоне Южного берега Крыма своевременно. Наличие дежурного подразделения на территории Ласпи увеличивает оперативность в несколько раз.

Помимо тушения пожаров специалисты МЧС будут оказывать помощь пострадавшим в ДТП, сообщает пресс-служба севастопольского ведомства.

Источник: Вести.Севастополь