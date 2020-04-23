Пожарные заступили на круглосуточное дежурство в Ласпи

23 апреля 2020     12
Пожарные заступили на круглосуточное дежурство в Ласпи

В урочище Ласпи началось круглосуточное дежурство пожарных. Пост МЧС будет работать в продолжение всего пожароопасного сезона. Сейчас на посту задействованы четыре сотрудника МЧС и одна пожарная машина.

Главная задача спасателей – прибыть к месту пожара в севастопольской зоне Южного берега Крыма своевременно. Наличие дежурного подразделения на территории Ласпи увеличивает оперативность в несколько раз.

Помимо тушения пожаров специалисты МЧС будут оказывать помощь пострадавшим в ДТП, сообщает пресс-служба севастопольского ведомства.  

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Экс-чемпион WBC Маскаев заявил о готовности возобновить карьеру
Экс-чемпион WBC Маскаев заявил о готовности возобновить карьеру

22:25 Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) 51-летний Олег Маскаев не исключил возможного возвращения …


Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 101 тысячу
Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 101 тысячу

22:27 В Турции число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 101 790. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице …


Российские врачи за свой счет накормили голодающих в зоопарке животных
Российские врачи за свой счет накормили голодающих в зоопарке животных

Врачи Октябрьской ЦГБ в Сызрани накормили голодающих в контактном зоопарке «Птичья дача» животных. Сотрудники купили корм на свои деньги, сообщает …


Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с симптомами ОРВИ
Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с симптомами ОРВИ

Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального …


В Европе впервые начали испытывать вакцину от коронавируса на людях
В Европе впервые начали испытывать вакцину от коронавируса на людях

Первые в Европе испытания на людях вакцины от коронавируса начались в Великобритании. Об этом сообщает BBC News. В исследовании примут …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты