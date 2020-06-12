По случаю Дня России ночное небо над Севастополем раскрасил фейерверк.
Источник: Вести.Севастополь
По случаю Дня России ночное небо над Севастополем раскрасил фейерверк.
Источник: Вести.Севастополь
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Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
НАТО предоставило Украине партнерский статус с расширенными возможностями. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. …
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Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Активность коронавируса не зависит от жаркой погоды, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко в пятницу, 12 июня. Он отметил, что …
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Празднование Дня России в Севастополе завершилось фейерверком
По случаю Дня России ночное небо над Севастополем раскрасил фейерверк. Источник: Вести.Севастополь
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Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности признать поражение на выборах главы государства 2020 года. Об этом сообщает Fox …
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Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные …