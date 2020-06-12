Празднование Дня России в Севастополе завершилось фейерверком

По случаю Дня России ночное небо над Севастополем раскрасил фейерверк.

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Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса Активность коронавируса не зависит от жаркой погоды, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко в пятницу, 12 июня. Он отметил, что …



Празднование Дня России в Севастополе завершилось фейерверком По случаю Дня России ночное небо над Севастополем раскрасил фейерверк. Источник: Вести.Севастополь



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